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Sambhal News: विकास की रफ्तार में बाधक हरे पेड़ जल्द कटेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: संभल-गवां मार्ग पर यातायात को सुगम बनाने के लिए वन विभाग ने 1068 वृक्षों की कटाई को अनुमति दी है। यह निर्णय सड़क सुरक्षा और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि, पर्यावरण संतुलन पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं।

Sambhal News: विकास की रफ्तार में बाधक हरे पेड़ जल्द कटेंगे

Sambhal News: संभल-गवां मार्ग पर यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मार्ग के चौड़ीकरण के लिए वन विभाग ने हरे पेड़ों की कटाई को अनुमति दे दी है। इस परियोजना के तहत मारगपुर तक करीब 1068 पेड़ बलि चढ़ेंगे, जो सड़क के दोनों ओर स्थित हैं और वर्षों से इस क्षेत्र की हरियाली का प्रतीक रहे हैं। यह फैसला सड़क सुरक्षा, यातायात सुविधा और विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए लिया गया है। विभाग ने इसके लिए सुनियोजित रूपरेखा तैयार की है, जिसमें पेड़ों की गिनती, स्थान और उनकी स्थिति का विस्तृत सर्वे शामिल है।

हालांकि, जहां एक ओर चौड़ी और बेहतर सड़क की कल्पना स्थानीय नागरिकों के लिए राहत लेकर आएगी, वहीं दूसरी ओर 1068 पेड़ों की कटाई से पर्यावरणीय संतुलन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि विकास में बाधक बन रहे हरे पेड़ काटने की अनुमति दी गई है।

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