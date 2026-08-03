Sambhal News: ट्रैफिक प्लान सफल, जलाभिषेक के बाद संभल में खुले डायवर्जन रूट
Sambhal News: सावन के पहले सोमवार पर, पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए तीन दिनों तक यातायात डायवर्जन लागू किया। जलाभिषेक के बाद अधिकांश मार्गों से डायवर्जन हटा दिया गया, लेकिन कुछ स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखी गई। यातायात प्रभारी ने सभी डायवर्जन प्वाइंट खोलने की पुष्टि की है।
Sambhal News: सावन के पहले सोमवार को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से लागू किया गया यातायात डायवर्जन सोमवार शाम को शिवालयों में जलाभिषेक संपन्न होने के बाद हटा दिया गया। तीन दिनों तक चले इस ट्रैफिक प्लान के दौरान यातायात पुलिस के जवान प्रमुख प्वाइंटों पर तैनात रहे और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करते रहे। शुक्रवार शाम से लागू किए गए डायवर्जन के कारण जिले के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बदले हुए रूट से कराई गई। श्रद्धालुओं की भीड़ और कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने विशेष सतर्कता बरती। सोमवार को मंदिरों में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के बाद हालात सामान्य होने पर अधिकांश मार्गों से डायवर्जन हटा दिया गया।
हालांकि चौधरी सराय चौकी से हसनपुर मार्ग पर देर रात तक यातायात व्यवस्था नियंत्रित रखी गई। डायवर्जन के दौरान जिले की सड़कों पर वाहनों का दबाव जरूर बना रहा, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से व्यवस्था सुचारू रही। यातायात प्रभारी जगरोशन ने बताया कि सभी डायवर्जन प्वाइंट खोल दिए गए हैं और अब यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। उन्होंने बताया कि सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई थी।
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