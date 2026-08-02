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Sambhal News: शहर की सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक का दबाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: चौधरी सराय और बाजिदपुरम समेत कई प्वाइंटों से वाहनों का रूट बदला गया गवां

Sambhal News: शहर की सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक का दबाव

Sambhal News: श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर लागू किए गए रूट डायवर्जन का असर अब शहर की यातायात व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। चौधरी सराय, बाजिदपुरम समेत कई प्रमुख प्वाइंटों पर भारी वाहनों का रूट बदले जाने से गवां मार्ग पर वाहनों का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में करीब दोगुना हो गया है। डायवर्जन के कारण बड़ी संख्या में ट्रक, बस और अन्य वाहन वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजर रहे हैं। इससे गवां मार्ग पर दिनभर ट्रैफिक का दबाव बना रहा। कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा।यातायात

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पुलिस डायवर्जन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रमुख चौराहों और संवेदनशील प्वाइंटों पर तैनात रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और निर्बाध संपन्न कराने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।

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