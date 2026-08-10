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Sambhal News: कांवड़ियों की बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: सोमवार को असमोली थाना क्षेत्र में भैंसोड़ा के पास दो बाइकों की भिड़ंत में तीन लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब सचिन और सौरन मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहे थे। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Sambhal News: कांवड़ियों की बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, तीन घायल

Sambhal News: असमोली थाना क्षेत्र में सोमवार को भैंसोड़ा स्थित भट्टे के मोड़ पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं और सवार सड़क पर दूर जा गिरे। मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव मालीपुर निवासी सचिन कुमार और सौरन सिंह बाइक से बृजघाट गंगा से जल लेकर असमोली क्षेत्र के गुमसानी स्थित प्राचीन झारखंडी महादेव शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे मुरादाबाद निवासी इम्तियाज की बाइक से उनकी बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई।

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स्थानीय लोगों ने तत्काल तीनों घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। सूचना मिलने पर मढ़न चौकी प्रभारी अनुज चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर यातायात सुचारु कराया। हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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