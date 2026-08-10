Sambhal News: कांवड़ियों की बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, तीन घायल
Sambhal News: सोमवार को असमोली थाना क्षेत्र में भैंसोड़ा के पास दो बाइकों की भिड़ंत में तीन लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब सचिन और सौरन मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहे थे। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Sambhal News: असमोली थाना क्षेत्र में सोमवार को भैंसोड़ा स्थित भट्टे के मोड़ पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं और सवार सड़क पर दूर जा गिरे। मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव मालीपुर निवासी सचिन कुमार और सौरन सिंह बाइक से बृजघाट गंगा से जल लेकर असमोली क्षेत्र के गुमसानी स्थित प्राचीन झारखंडी महादेव शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे मुरादाबाद निवासी इम्तियाज की बाइक से उनकी बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई।
स्थानीय लोगों ने तत्काल तीनों घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। सूचना मिलने पर मढ़न चौकी प्रभारी अनुज चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर यातायात सुचारु कराया। हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।