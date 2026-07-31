Sambhal News: चार किसानों के नलकूपों से स्टार्टर व केबिल चोरी, पुलिस को दी तहरीर
Sambhal News: ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव गोंजनी मिलक में अज्ञात चोरों ने चार किसानों के नलकूपों से स्टार्टर और केबिल चोरी कर लिया। इस घटना से किसानों को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। पीड़ितों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। गांव में दहशत का माहौल है।
Sambhal News: ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव गोंजनी मिलक में बुधवार रात अज्ञात चोरों ने चार किसानों के नलकूपों को निशाना बनाकर स्टार्टर, केबिल समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। घटना से किसानों को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव निवासी अकरम, फिरोज, मरगूब और अनीश के खेतों पर सिंचाई के लिए नलकूप लगे हैं। किसानों के अनुसार बुधवार देर रात चोरों ने नलकूपों की कोठरियों के ताले तोड़कर और नकब लगाकर स्टार्टर व केबिल समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। गुरुवार सुबह खेतों पर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई।
लगातार चार किसानों के नलकूपों से चोरी होने से गांव में दहशत का माहौल है। थानाध्यक्ष मोहम्मद शाह फैशल ने बताया कि स्टार्टर चोरी की घटना उनके संज्ञान में नहीं है। तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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