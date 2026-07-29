Sambhal News: शिक्षिका के थप्पड़ से मासूम का टूटा दांत, कार्रवाई की मांग
Sambhal News: शहर के एक निजी विद्यालय में कक्षा-1 के छात्र तैमूर अली की शिक्षिका ने थप्पड़ मारकर उसका दांत तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने कोतवाली में शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्कूल प्रशासन पर मामले के प्रति उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
Sambhal News: शहर के एक निजी विद्यालय में शिक्षिका द्वारा कक्षा-1 के छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षिका ने छह वर्षीय छात्र को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि उसका एक दांत टूटकर गिर गया। घटना के बाद परिजनों में रोष व्याप्त है। उन्होंने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। सरायतरीन निवासी मोहम्मद इकरार ने बताया कि उनका बेटा तैमूर अली शहर के एक निजी विद्यालय में कक्षा-1 का छात्र है। बुधवार को स्कूल समय के दौरान किसी बात पर शिक्षिका ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया।
परिजनों का आरोप है कि थप्पड़ की चोट से बच्चे का एक दांत टूट गया। स्कूल से घर लौटने पर बच्चे ने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार के लोग विद्यालय पहुंचे और प्रधानाचार्य से शिकायत कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद पीड़ित पिता ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी शिक्षिका के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर सौंपी। पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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