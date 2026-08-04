Sambhal News: बुर्के में कांवड़ लाने वाली तमन्ना मलिक व पति को नोटिस, 20-20 हजार के मुचलके पर पाबंद

Sambhal News: पिछले वर्ष बुर्का पहनकर कांवड़ लाने वाली तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर पाबंद कर दिया है। अमन ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा बताया है और कहा है कि किसी के पहनावे पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

Sambhal News: पिछले वर्ष बुर्का पहनकर कांवड़ लाने के बाद चर्चा में आईं तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी के इस बार भी हरिद्वार से कांवड़ लाने के ऐलान के बाद स्थानीय प्रशासन ने एहतियाती कार्रवाई की है। शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम न्यायालय ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर पाबंद कर दिया है। मंगलवार को नोटिस मिलने के बाद अमन त्यागी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि नोटिस में उनकी पत्नी के पहनावे को लेकर भी आपत्ति व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर कौन क्या वस्त्र पहनकर जाएगा, यह व्यक्तिगत निर्णय है और इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए。

अमन त्यागी का बयान अमन त्यागी ने कहा कि यदि उनकी पत्नी तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करती हैं तो इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल पहुंची थीं और उनका गंगाजल बालयोगी दीनानाथ ने शिवालय में अर्पित कराया था। इस बार यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की निवारक धाराओं के तहत दोनों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर पाबंद रहने का आदेश दिया है।

शांति एवं कानून-व्यवस्था प्राथमिकता कांवड़ यात्रा और आगामी पर्वों के दौरान क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस की रिपोर्ट और सुरक्षात्मक दृष्टि से ही दोनों के खिलाफ 20-20 हजार रुपये के मुचलके पर पाबंदी की वैधानिक कार्रवाई की है।

विकास चंद्रा, उपजिलाधिकारी (एसडीएम), संभल।