Sambhal News: बादलों के बीच निकला सूरज, उमस भरी गर्मी ने छुड़ाए पसीने

Sambhal News: कई दिनों से आसमान में छाए बादलों और रुक-रुककर हो रही बूंदाबांदी के बाद रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। सुबह से ही सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तेज धूप के साथ उमस बढ़ने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। दिन चढ़ने के साथ गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री रिकार्ड किया गया। रविवार सुबह धूप निकलने के बाद कुछ ही देर में वातावरण गर्म हो गया। दोपहर तक तेज धूप के कारण सड़कों और बाजारों में चहल-पहल कम हो गई।

जरूरी काम से घरों से निकले लोग गर्मी से बचने के लिए छांव तलाशते नजर आए। वहीं कई लोगों ने दोपहर के समय घरों में रहना ही बेहतर समझा। उमस के कारण बिना पंखे और कूलर के घरों में भी लोगों का रहना मुश्किल रहा। तेज धूप और उमस का असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिला। खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर दोपहर की गर्मी से बचने के लिए काम से दूरी बनाए रहे। किसानों का कहना था कि धूप के साथ उमस बढ़ने से खेतों में काम करना काफी मुश्किल हो गया है। जरूरी काम करने के लिए भी सुबह और शाम का समय ही सुविधाजनक रहा। शाम होने के बाद धूप की तीव्रता जरूर कम हुई, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली। दिनभर मौसम के बदले तेवरों ने लोगों को परेशान किए रखा।