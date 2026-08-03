Sambhal News: उमस ने बढ़ाई परेशानी, किसानों को अब बारिश का इंतजार
Sambhal News: जनपद में रविवार को हुई बारिश के बाद सोमवार को तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री और न्यूनतम 26.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। किसानों के लिए बारिश की कमी चिंता का विषय है। मौसम विभाग ने आगे बारिश की उम्मीद जताई है।
Sambhal News: जनपद में रविवार को हुई झमाझम बारिश के बाद सोमवार को मौसम ने फिर करवट बदल ली। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण उमस बढ़ गई और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। बारिश से मिली राहत के बाद अचानक बढ़ी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दिनभर लोग गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय करते नजर आए। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री रिकार्ड किया गया। सोमवार सुबह आसमान साफ रहा और तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी महसूस की गई। उमस के चलते लोगों को घरों और बाहर दोनों जगह गर्मी का अहसास हुआ।
दोपहर के समय हल्के बादल जरूर छाए, लेकिन बारिश की संभावना पूरी नहीं हो सकी। शाम होते-होते मौसम ने एक बार फिर करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन बारिश नहीं होने से लोगों को निराशा हाथ लगी। बारिश की आस लगाए बैठे किसानों के लिए भी मौसम का यह बदलाव चिंता का कारण बना हुआ है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए पर्याप्त बारिश की जरूरत है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर अच्छी बारिश नहीं हुई तो सिंचाई का खर्च बढ़ सकता है और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। रविवार की बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, वहीं सोमवार को उमस ने फिर परेशान किया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में शहरवासियों के साथ-साथ किसान भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ताकि गर्मी से राहत मिलने के साथ खेती-किसानी के कार्य भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकें।
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