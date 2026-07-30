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Sambhal News: अवैध निर्माण पर सख्ती, बिना नक्शा स्वीकृति सड़क किनारे निर्माण नहीं होगा: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: जनपद में अवैध निर्माण पर अब प्रशासन और अधिक सख्ती बरतेगा। डीएम अंकित खण्डेलवाल ने निर्देश दिए हैं कि विनियमित क्षेत्रों में बिना स्वीकृत मानचित्र निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। सर्वे कराते हुए नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजस्व मामलों की समीक्षा और सरकारी तालाबों से अवैध कब्जे हटाने की मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया गया।

Sambhal News: अवैध निर्माण पर सख्ती, बिना नक्शा स्वीकृति सड़क किनारे निर्माण नहीं होगा: डीएम

Sambhal News: जनपद में अवैध निर्माण पर अब प्रशासन और अधिक सख्ती बरतेगा। डीएम अंकित खण्डेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विनियमित क्षेत्रों में बिना स्वीकृत भवन मानचित्र के कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। प्रमुख मार्गों पर हो रहे निर्माण कार्यों का व्यापक सर्वे कराते हुए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित विनियमित क्षेत्र एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में डीएम ने भवन मानचित्रों की स्वीकृति, प्रवर्तन कार्रवाई, निर्माणाधीन भवनों, कम्पाउंडिंग के मामलों तथा लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन मानचित्रों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और निर्धारित समय सीमा में उनका निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि विनियमित क्षेत्रों में प्रवर्तन की कार्रवाई धरातल पर स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। सड़क किनारे होने वाले सभी निर्माण कार्यों का सर्वे कराया जाए और बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए。

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राजस्व मामलों की भी हुई समीक्षा

बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के कार्यों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए धारा-34 के तहत 45 दिन से अधिक समय से लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा धारा-80, धारा-24, पैमाइश, विरासत, अंश निर्धारण, आईजीआरएस शिकायतें, भू-माफिया से जुड़े प्रकरण, लैंड बैंक, सरकारी भूमि, डम्पिंग यार्ड तथा केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि की प्रगति की भी समीक्षा की।

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तालाबों से कब्जे हटाने की होगी रोज मॉनिटरिंग

जिलाधिकारी ने सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की प्रतिदिन निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों की वाटर बॉडी का सैटेलाइट इमेजरी से सत्यापन कराने तथा सभी स्थलों पर सूचना पट्ट लगाने के निर्देश भी दिए। साथ ही लैंड बैंक की भूमि को चिन्हित कर उसके उपयोग की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन सरकारी भूमि संबंधी प्रकरणों पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है या स्टे आदेश एमएमप्रभावी हैं, उनका अलग से संकलन तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सत्यप्रिय सिंह, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार तथा विनियमित क्षेत्र एवं राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीएम ने अवैध निर्माण के खिलाफ क्या निर्देश दिए?
डीएम अंकित खण्डेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विनियमित क्षेत्रों में बिना स्वीकृत भवन मानचित्र के कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।
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