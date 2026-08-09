Sambhal News: गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के बाद संगत ने ग्रहण किया लंगर, गुरबाणी
Sambhal News: भारत के संभल स्थित संत जोग सिंह गुरुद्वारा में श्रद्धा का वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुना और लंगर सेवा का लाभ उठाया। ज्ञानी उदित सिंह ने गुरबाणी का व्याख्यान करते हुए मानवता और सेवा के संदेश पर जोर दिया। कार्यक्रम में भाईचारे और सेवा की भावना प्रबल रही।
Sambhal News: संभल। भारतल सिरसी स्थित संत जोग सिंह गुरुद्वारा में रविवार को श्रद्धा और भक्ति का वातावरण रहा। गुरुद्वारा परिसर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरु घर में माथा टेका और गुरबाणी का श्रवण किया। ज्ञानी उदित सिंह ने श्रद्धापूर्वक गुरबाणी का पाठ किया तथा उसके भावार्थ का हिंदी में अनुवाद कर संगत को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने गुरबाणी में दिए गए सेवा, प्रेम, सद्भाव और मानवता के संदेश पर प्रकाश डाला। गुरबाणी के भावपूर्ण व्याख्यान से संगत आध्यात्मिक रूप से जुड़ी नजर आई।पाठ के उपरांत गुरुद्वारा परिसर में लंगर सेवा चलाई गई।
श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर गुरु का लंगर ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान सेवा और भाईचारे की भावना देखने को मिली। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से संगत के लिए सभी व्यवस्थाएं की गईं।
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