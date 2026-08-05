Sambhal News: एक ही परिवार पर सांप का कहर: सात वर्षीय मासूम की मौत, चाची और चाचा अस्पताल में भर्ती
Sambhal News: गांव गणेशपुर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों को सांप ने डस लिया। इसमें सात वर्षीय बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी चाची और चाचा अस्पताल में भर्ती हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने सतर्क रहने की अपील की है।
Sambhal News: थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव गणेशपुर में एक ही परिवार पर सांप का कहर टूट पड़ा। अलग-अलग घटनाओं में परिवार के तीन लोगों को सांप ने डस लिया। इनमें सात वर्षीय मासूम की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी चाची और चाचा अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को घर में मौजूद सात वर्षीय मासूम और उसकी चाची को सांप ने डस लिया था। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रविवार को मासूम ने दम तोड़ दिया। वहीं चाची का उपचार जारी है। इसी परिवार में मंगलवार रात एक और हादसा हो गया।
घर में बेड पर सो रहे युवक (मासूम के चाचा) को भी सांप ने डस लिया। युवक ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। इसके बाद परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए बदायूं मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसकी हालत को देखते हुए भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। लगातार हुई इन घटनाओं से गांव गणेशपुर में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बारिश के मौसम में जहरीले सांपों के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और घरों के आसपास साफ-सफाई रखने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।