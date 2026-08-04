Sambhal News: वीडीओ पर कार्रवाई, सीडीओ ने तबादले के दिए निर्देश

Sambhal News: ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बनियाखेड़ा विकास खंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी अनिल सागर के तत्काल स्थानांतरण और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत रीठ के ग्रामीणों की शिकायत और प्रशासनिक समीक्षा में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर की गई है। मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट ने बताया कि ग्राम पंचायत रीठ के ग्रामीणों ने 27 जुलाई को शिकायत कर आरोप लगाया था कि ग्राम विकास अधिकारी तैनाती अवधि से ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र समय से जारी नहीं कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, प्रमाण पत्र निर्गत करने के नाम पर अवैध धनराशि की मांग किए जाने के भी आरोप लगाए गए। शिकायत में यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत की चार पात्र बेटियों के आवेदन समय पर सत्यापित नहीं किए गए, जिससे वे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ से वंचित रह गईं। ग्रामीणों ने अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सीडीओ ने बताया कि 31 जुलाई को रीठ क्लस्टर की समीक्षा के दौरान रीठ, बहोरनपुर स्योढारा, जहांगीरपुर, गुरसरी, मल्लपुर भवानी और धर्मपुर रत्ता ग्राम पंचायतों में कुल 19,05,754 रुपये की विकास धनराशि अप्रयुक्त पाई गई। इससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पूरे मामले में शिकायत की पुष्टि होने पर जिला विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से ग्राम विकास अधिकारी अनिल सागर का स्थानांतरण करने तथा विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।