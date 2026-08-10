Sambhal News: एसडीएम व सीओ ने मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा
Sambhal News: शहर के मंदिरों पर सावन माह के दूसरे सोमवार के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। एसडीएम आशुतोष तिवारी और सीओ विवेक जावला ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सीता रोड गणेश मंदिर पर नाला निर्माण का भी जायजा लिया। उन्होंने कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
Sambhal News: शहर के मंदिरों पर सावन माह के दूसरे सोमवार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रविवार को एसडीएम और सीओ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं सीता रोड़ गणेश मंदिर पर हो रहे नाला निर्माण का भी निरीक्षण कर जल्द कार्य समाप्त करने के दिशा निर्देश दिए। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर मंदिरों पर उमड़ने वाली भीड़ की सुरक्षा को लेकर रविवार को एसडीएम आशुतोष तिवारी और सीओ विवेक जावला ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने इस दौरान सीता रोड, मूंछों वाले शिव मंदिर, बड़ा महादेव शिव मंदिर, मौलागढ़ शिव मंदिर और गौशाला रोड शिव मंदिर पर पहुंच कर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।
इसके बाद सीता रोड गणेश मंदिर के बाहर बन रहे नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान पालिकाध्यक्ष लता वार्ष्णेय और उनके पति अखिलेश कुमार खिलाड़ी मौजूद रहे। एसडीएम ने मेला गणेश चौथ से पूर्व नाला निर्माण को पूर्ण रूप से तैयार करने के ठेकेदार को दिशा निर्देश दिए।
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