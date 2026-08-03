Sambhal News: पातालेश्वर मंदिर में स्काउट छात्रों ने की सेवा
Sambhal News: सावन के पहले सोमवार पर शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज के स्काउट छात्रों ने पातालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सेवा की। उन्होंने व्यवस्थाओं में सहयोग किया और पॉलीथिन के बजाय कपड़े के थैले वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस पहल को लोगों ने सराहा, जबकि अधिकारियों ने धार्मिक स्थलों की सफाई की जिम्मेदारी पर जोर दिया।
Sambhal News: सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज के स्काउट छात्रों ने सरायतरीन स्थित पातालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं की सेवा की। प्रधानाचार्य एवं स्काउट प्रभारी मुकेश शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे छात्रों ने मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं में सहयोग किया और भक्तों की सहायता की। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश ने भी मंदिर परिसर में पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने जलाभिषेक के लिए पॉलीथिन लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को कपड़े के थैले वितरित किए और पॉलीथिन का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की।
अधिकारियों और स्काउट छात्रों ने कहा कि धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखना सभी की जिम्मेदारी है। पॉलीथिन के बढ़ते प्रयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए कपड़े के थैलों का उपयोग करना चाहिए।
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