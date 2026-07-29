Sambhal News: डंपरों से क्षतिग्रस्त मार्ग में फंसी स्कूल वैन, आधे घंटे बाद निकली

Sambhal News: थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव ढक नगला में बुधवार सुबह डंपरों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त सड़क पर एक स्कूल वैन (मैजिक) दलदल में फंस गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत और ग्रामीणों की मदद के बाद वाहन को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी हुई। सिल्वर स्टोन स्कूल की मैजिक सुबह करीब सात बजे गांव से बच्चों को लेकर वापस लौट रही थी। इसी दौरान गांव ढक नगला और मुरादाबाद-आगरा हाईवे को जोड़ने वाले मार्ग पर वाहन दलदल में फंस गया। वाहन फंसने से बच्चों और चालक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने मिलकर काफी प्रयास के बाद वाहन को बाहर निकाला, जिसके बाद बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो सके।