Sambhal News: डंपरों से क्षतिग्रस्त मार्ग में फंसी स्कूल वैन, आधे घंटे बाद निकली
Sambhal News: बुधवार सुबह गांव ढक नगला में डंपरों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त सड़क पर एक स्कूल वैन दलदल में फंस गई। ग्रामीणों की मदद से करीब आधे घंटे में वैन को बाहर निकाला गया। इस दौरान बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी हुई। स्थानीय लोग सड़क की खराब स्थिति के कारण प्रशासन से मरम्मत की मांग कर रहे हैं।
Sambhal News: थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव ढक नगला में बुधवार सुबह डंपरों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त सड़क पर एक स्कूल वैन (मैजिक) दलदल में फंस गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत और ग्रामीणों की मदद के बाद वाहन को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी हुई। सिल्वर स्टोन स्कूल की मैजिक सुबह करीब सात बजे गांव से बच्चों को लेकर वापस लौट रही थी। इसी दौरान गांव ढक नगला और मुरादाबाद-आगरा हाईवे को जोड़ने वाले मार्ग पर वाहन दलदल में फंस गया। वाहन फंसने से बच्चों और चालक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने मिलकर काफी प्रयास के बाद वाहन को बाहर निकाला, जिसके बाद बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो सके।
ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर डंपरों की लगातार आवाजाही से सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है। कुछ दिन पहले भी ग्रामीणों ने सड़क की खराब स्थिति को लेकर विरोध जताया था, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। उनका कहना है कि बरसात में सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चों सहित राहगीरों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है।
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