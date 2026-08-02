Sambhal News: घर जा रहे ग्रामीण को रास्ते में पीटा, तीन पर रिपोर्ट दर्ज
Sambhal News: ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक ग्रामीण नरेंद्र सिंह पर तीन लोगों ने हमला किया। रास्ते में रुककर गाली-गलौज करने के बाद विरोध करने पर पीड़ित को मारपीट का शिकार होना पड़ा। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामला जांच में लिया है।
Sambhal News: ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में घर लौट रहे एक ग्रामीण को रास्ते में रोककर तीन लोगों ने गाली-गलौज की और विरोध करने पर मारपीट की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असमोली थाना क्षेत्र के गांव दबोई कलां निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र सतवीर सिंह शनिवार रात अमरोहा जिले के थाना रजबपुर क्षेत्र के गांव ईंट का रढ़ा से अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में गांव सतूपुरा के पास सैनियों वाली मढ़ैया जाने वाले मार्ग पर ईंट का रढ़ा निवासी तीन लोगों ने रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी।
विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। रविवार को पीड़ित ने ऐंचौड़ा कंबोह थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
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