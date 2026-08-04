Sambhal News: बारिश के दौरान गिरी छत, बाल-बाल बचा परिवार
Sambhal News: मोहम्मदपुर बाबई गांव में बारिश के दौरान एक कच्चे मकान की छत गिर गई। रिजवान हैदर परिवार के साथ सो रहा था जब छत ढह गई। हालांकि, उन्होंने समय रहते अपने आपको बचा लिया। यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम ना आने पर ग्रामीणों की मदद से बनाया गया था। प्रशासन जल्द ही पीड़ित परिवार की सहायता करेगा।
Sambhal News: तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर बाबई गांव में मंगलवार की सुबह बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही की परिवार सही समय पर बाहर निकल गया। नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। थाना बनियाठेर नरौली चौकी क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर बाबई निवासी रिजवान हैदर मंगलवार की सुबह परिवार के साथ घर में सो रहा था। भोर में पांच बजे आई तेज बारिश में उसके मकान की कच्ची छत भर भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही की मालवा गिरता देख रिजवान पत्नी नसराना और साढे तीन साल की बेटी सकीना के साथ बाहर निकल गया। कुछ ही देर में पूरे मकान की छत गिर गई।
जिसमें रखा सामान दब गया। ग्रामीणों ने बताया कि रिजवान मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम ना आने पर मकान भी ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर बनवाया था। ग्राम प्रधान ने घटना की जानकारी लेखपाल को दी। सूचना पर पहुंचे लेखपाल सुमित शर्मा ने बताया कि पटना के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। जल्द प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार की मदद कराई जाएगी।
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