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Sambhal News: परिषदीय विद्यालयों में उगी घास से बढ़ा सर्पदंश का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: जिले में लगातार बारिश के कारण परिषदीय विद्यालयों के परिसर में जंगली घास और झाड़ियों की अधिकता हो गई है। इससे छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में चिंता बढ़ी है। हाल के सर्पदंश की घटनाओं के चलते ग्रामीणों ने स्कूलों की सफाई के लिए अभियान चलाने की मांग की है।

Sambhal News: परिषदीय विद्यालयों में उगी घास से बढ़ा सर्पदंश का खतरा

Sambhal News: जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद परिषदीय विद्यालयों के परिसर जंगली घास और झाड़ियों से पट गए हैं। विद्यालयों में उगी घनी घास के कारण जहरीले सांप और अन्य विषैले जीवों के छिपने की आशंका बढ़ गई है, जिससे छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में चिंता गहराने लगी है। जनपद में हाल के दिनों में सर्पदंश की कई घटनाएं सामने आने के बाद विद्यालय परिसरों की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते विद्यालयों की घास और झाड़ियों की सफाई नहीं कराई गई तो बच्चों के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

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सुबह की प्रार्थना, खेलकूद और मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चे पूरे परिसर में आते-जाते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है।ग्रामीणों और अभिभावकों ने मांग की है कि स्कूल खुलने से पहले सभी परिषदीय विद्यालयों में विशेष अभियान चलाकर घास कटवाई जाए, झाड़ियों की सफाई कराई जाए और नियमित स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और शिक्षा विभाग व संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

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