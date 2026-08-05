Sambhal News: डीएम के निर्देश पर मौलागढ़ में नालों की कनेक्टिविटी का काम शुरू

Sambhal News: बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से जूझ रहे मौलागढ़ क्षेत्र के लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देश पर नगर पालिका परिषद चन्दौसी ने ग्राम पंचायत मौलागढ़ में पुराने और नए नालों की कनेक्टिविटी जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि कार्य पूरा होने के बाद पानी सुचारु रूप से निकलेगा और क्षेत्र में जलभराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने 28 जुलाई को खण्ड विकास अधिकारी बनियाखेड़ा को पत्र जारी कर मौलागढ़ की जलनिकासी व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए थे। पत्र में उल्लेख किया गया था कि बहजोई रोड स्थित मौलागढ़ पुलिया से एमवर्ड स्कूल चौराहा तक सड़क के दोनों ओर लोक निर्माण विभाग की ओर से नाले का निर्माण कराया गया था।

इसके बावजूद नालों की समुचित कनेक्टिविटी न होने और नियमित सफाई के अभाव में बरसात के समय पानी की निकासी बाधित हो रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान मौलागढ़ पुलिया के पास नगर पालिका के पुराने नाले का संपर्क बंद हो गया था, जबकि नए नाले को उससे नहीं जोड़ा गया। दूसरी ओर कई स्थानों पर दुकानदारों के अतिक्रमण के कारण नालों की सफाई भी प्रभावित होती रही, जिससे जलभराव की समस्या और गंभीर हो गई। डीएम ने ग्राम पंचायत के माध्यम से दोनों नालों की सफाई कराने तथा नगर पालिका परिषद को तत्काल पुराने और नए नालों की कनेक्टिविटी करने के निर्देश दिए थे। डीएम के आदेश पर पालिका प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्य शुरू करा दिया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस समस्या के समाधान से बरसात में सड़कों पर पानी भरने, आवागमन बाधित होने और गंदगी फैलने जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी।