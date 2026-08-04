Sambhal News: बुकनाला सादात में अकीदत के साथ निकला चेहल्लुम का जुलूस
Sambhal News: गांव बुकनाला सादात में हज़रत इमाम हुसैन (अ.स.) के चेहल्लुम का जुलूस अकीदत और गमगीन माहौल में निकाला गया। जुलूस में अकीदतमंदों ने शहीदों को याद किया, पारंपरिक आलम और ज़ुलजनाह निकाले गए। नौहाख्वानी और मातम हुआ। असमोली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की, और लोगों ने भाईचारे से जुलूस को सफल बनाया।
Sambhal News: असमोली थाना क्षेत्र के गांव बुकनाला सादात में मंगलवार को हज़रत इमाम हुसैन (अ.स.) के चेहल्लुम का जुलूस पूरे अकीदत, एहतराम और गमगीन माहौल के बीच निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शामिल होकर कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। जुलूस में पारंपरिक रूप से आलम, ताबूत और ज़ुलजनाह (हुसैनी घोड़ा) निकाले गए। गांव की विभिन्न अंजुमनों ने नौहाख्वानी और सीना-जनी (मातम) करते हुए इमाम हुसैन तथा उनके वफ़ादार साथियों की शहादत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे मार्ग पर या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं और माहौल गम व अकीदत से सराबोर रहा।
जुलूस गांव के विभिन्न इमामबाड़ों से रवाना होकर दरगाह आलिया पहुंचा। इसके बाद काफिला कर्बला इमामों की ताल तक गया। जहां पारंपरिक धार्मिक रस्में अदा की गईं। सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुए। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असमोली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए रखी। लोगों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ चेहल्लुम का आयोजन संपन्न कराया।
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