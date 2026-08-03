Sambhal News: तेज रफ्तार बाइक ने पीआरडी जवानों को मारी टक्कर, दोनों गंभीर घायल

Sambhal News: कोतवाली क्षेत्र के गांव भोजपुर निवासी पीआरडी जवान जय नारायण अपने साथी चरनसिंह के साथ धनारी थाने पर ड्यूटी करने जा रहे थे। बताया गया कि उनके साथी धनारी थाना क्षेत्र के गांव अकराबाद के निवासी हैं। दोनों गांव सिरोरा काजी के पास पहुंचे तो‌ सामने से तेज गति से आ रही बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों पीआरडी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घटना की सूचना एंबुलेंस सेवा को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची 108 एंबुलेंस से दोनों को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ के हायर सेंटर रेफर कर दिया।