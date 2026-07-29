Sambhal News: प्रेमी को फोन पड़ना युवती को पड़ा भारी, चौकी के पास दो पक्षों में मारपीट

Sambhal News: रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा गवां में पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर मंगलवार दोपहर प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बीच सड़क हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार, इसापुर निवासी एक व्यक्ति अपनी ससुराल गांव मोलनपुर आया था। आरोप है कि उसके साथ आई युवती ने उसके मोबाइल फोन से अपने परिचित युवक को कॉल कर दिया। बाद में मोबाइल देखने पर इसकी जानकारी होने पर उसने युवती के परिजनों को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही युवती के परिजन गवां पहुंच गए।

पुलिस चौकी के समीप दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बीच सड़क लात-घूंसे चलने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान किसी राहगीर ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया। किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई। थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की गई है। दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया है और किसी ने कोई तहरीर नहीं दी। भविष्य में शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।