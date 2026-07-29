Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sambhal News: प्रेमी को फोन पड़ना युवती को पड़ा भारी, चौकी के पास दो पक्षों में मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
Follow us on Google News
share

Sambhal News: रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा गवां में प्रेम प्रसंग के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। एक युवक की ससुराल में आई युवती ने फोन पर एक युवक को कॉल किया, जिससे विवाद बढ़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच की, लेकिन दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया।

Sambhal News: प्रेमी को फोन पड़ना युवती को पड़ा भारी, चौकी के पास दो पक्षों में मारपीट

Sambhal News: रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा गवां में पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर मंगलवार दोपहर प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बीच सड़क हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार, इसापुर निवासी एक व्यक्ति अपनी ससुराल गांव मोलनपुर आया था। आरोप है कि उसके साथ आई युवती ने उसके मोबाइल फोन से अपने परिचित युवक को कॉल कर दिया। बाद में मोबाइल देखने पर इसकी जानकारी होने पर उसने युवती के परिजनों को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही युवती के परिजन गवां पहुंच गए।

पुलिस चौकी के समीप दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बीच सड़क लात-घूंसे चलने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान किसी राहगीर ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया। किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई। थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की गई है। दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया है और किसी ने कोई तहरीर नहीं दी। भविष्य में शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Viral Video Sambhal News Sambhal Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।