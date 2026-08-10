Sambhal News: घर में घुसकर दंपत्ति से मारपीट, चार पर रिपोर्ट दर्ज
Sambhal News: सौंधन। कैलादेवी थाना क्षेत्र के कैलमुंडी गांव में घर में घुसकर दंपत्ति के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुक
Sambhal News: कैलादेवी थाना क्षेत्र के कैलमुंडी गांव में घर में घुसकर दंपत्ति के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कैलमुंडी गांव निवासी दानवीर पुत्र छोटेलाल ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि आठ अगस्त की सुबह रेखा पत्नी वीरेश, संगीता, विनीता और रतनेश पुत्रियां वीरेश निवासी कैलमुंड़ी घर में घुस आए। आरोप है कि आरोपियों ने उसके और उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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