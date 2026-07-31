Sambhal News: दहेज उत्पीड़न के मामले में फरार महिला गिरफ्तार
Sambhal News: थाना कैलादेवी पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में वांछित महिला राजवती उर्फ राजमाला को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले काफी समय से फरार थी। पुलिस ने लधनपुर गांव से उसे पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस दहेज उत्पीड़न मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने की बात कर रही है।
Sambhal News: थाना कैलादेवी पुलिस ने दहेज उत्पीड़न एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मुकदमे में वांछित चल रही एक महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार लधनपुर निवासी राजवती उर्फ राजमाला पत्नी वीरपाल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था। मामले में वह काफी समय से फरार चल रही थी। गुरुवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे उसके गांव लधनपुर से गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के बाद अभियुक्ता को थाने लाकर आवश्यक पूछताछ एवं अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा के लिए न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस का कहना है कि दहेज उत्पीड़न सहित महिलाओं से जुड़े मामलों में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
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