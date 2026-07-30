Sambhal News: फर्जी दस्तावेजों से भूमि हड़पने के तीन आरोपी गिरफ्तार
Sambhal News: हयातनगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में हसनपुर मुंजब्ता गांव का मामला है। गिरफ्तार आरोपियों में पप्प, राजकुमार, और यामीन शामिल हैं, और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
Sambhal News: हयातनगर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी संजीव बालियान ने बताया कि क्षेत्र के गांव हसनपुर मुंजब्ता का मामला है। आरोपी पप्प निवासी कमला बिहार पीतलनगरी मुरादाबाद, राजकुमार निवासी बिछौली और यामीन निवासी हसनपुर मुंजब्ता को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।