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Sambhal News: फर्जी दस्तावेजों से भूमि हड़पने के तीन आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: हयातनगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में हसनपुर मुंजब्ता गांव का मामला है। गिरफ्तार आरोपियों में पप्प, राजकुमार, और यामीन शामिल हैं, और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

Sambhal News: फर्जी दस्तावेजों से भूमि हड़पने के तीन आरोपी गिरफ्तार

Sambhal News: हयातनगर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी संजीव बालियान ने बताया कि क्षेत्र के गांव हसनपुर मुंजब्ता का मामला है। आरोपी पप्प निवासी कमला बिहार पीतलनगरी मुरादाबाद, राजकुमार निवासी बिछौली और यामीन निवासी हसनपुर मुंजब्ता को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।

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