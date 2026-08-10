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Sambhal News: देशभक्ति गीतों से गूंजा सुर संगम, सावन के गीतों पर झूमे श्रोता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: - भारतीय मानव कल्याण समिति के कार्यक्रम में कलाकारों ने बांधा समां, वीरों को गीतों से किया नमन

Sambhal News: देशभक्ति गीतों से गूंजा सुर संगम, सावन के गीतों पर झूमे श्रोता

Sambhal News: भारतीय मानव कल्याण समिति के तत्वावधान में रविवार को गणेश कॉलोनी स्थित भोलेनाथ वाटिका में देशभक्ति सुर संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशभक्ति और सावन के गीतों की सुरमयी प्रस्तुतियों ने ऐसा समां बांधा कि श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे और गीतों पर झूमने को मजबूर हो गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आईटीआई प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह पाल, कवि माधव मिश्रा, सतीश चंद्र गुप्ता, रेनू कुमारी और दिनेश चंद ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। समिति अध्यक्ष डॉ. टीएस पाल ने बताया कि कार्यक्रम को दो चक्रों में आयोजित किया गया।

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पहले चक्र आजादी के वीरों का वंदन में कलाकारों ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों को समर्पित देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। गीतों में देशप्रेम की भावना उभरकर सामने आई और पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। दूसरे चक्र आया सावन झूम के में कलाकारों ने सावन के मनमोहक गीतों की प्रस्तुतियां दीं। सुरीले गीतों और संगीत की धुन पर श्रोता भी झूम उठे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए जमकर तालियां बजाईं। कार्यक्रम में ओम प्रकाश गुप्ता, मुकेश कुमार, हरीश कठेरिया, सुखपाल गौर, डा. जयशंकर दुबे, विपिन वार्ष्णेय, शांति राणा, मुकेश धनगर, नरेंद्र कुमार सिंह, दिनेश चंद्र गुप्ता, हरिओम शर्मा, एसएन शर्मा, सुधा शर्मा, कुमकुम वार्ष्णेय, दिनेश पाल सिंह आदि मौजूद रहे।

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