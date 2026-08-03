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Sambhal News: श्री बालाजी हनुमान मंदिर का मनाया स्थापना दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: भवालपुर चौकी में एक वर्ष पूर्व बने श्री बालाजी हनुमान मंदिर की स्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधि विधान के साथ हवन पूजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

Sambhal News: श्री बालाजी हनुमान मंदिर का मनाया स्थापना दिवस

Sambhal News: ऐंचौडा कंबोह थाना क्षेत्र की भवालपुर चौकी में एक वर्ष पूर्व श्री बालाजी हनुमान मंदिर निर्माण होने पर स्थापना दिवस मनाया गया। जिसमें विधि विधान से वैदिक मंत्रोंच्चारण के साथ हवन पूजन हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र वासियों ने हवन कुंड में आहुतियां देकर सुख, शांति, समृद्धि एवं देश कल्याण के कामना की। थाना क्षेत्र के गांव भवालपुर में स्थित पुलिस चौकी में श्री बालाजी हनुमान मंदिर के निर्माण का 1 वर्ष पूर्ण होने पर सावन माह के प्रथम सोमवार को स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित विपिन कुमार शर्मा द्वारा विधि विधान से वैदिक मंत्रोंच्चारण के साथ के हवन पूजन किया गया।

जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा हवन कुंड में आहुतियां देकर सुख, शांति, समृद्धि एवं देश कल्याण की कामना की गई। इसके उपरांत एक भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें श्री बालाजी भक्तों ने श्रद्धाभाव से प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मास्टर हरिराज सिंह, जिला पंचायत नकुल चौधरी, विपिन प्रधान,भोलू, पिंटू प्रधान ,खुशीराम, नीशू सिंह,राहुल सिंह,पवन कुमार आदि मौजूद रहे।

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