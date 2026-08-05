Sambhal News: अखिलेश शर्मा ने संभाली प्रधानाचार्य की कमान
Sambhal News: शहर के सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय को नए प्रधानाचार्य अखिलेश कुमार शर्मा ने नेतृत्व संभाला है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ परिणाम दिलाने का संकल्प लिया है। उनकी पूर्व में नायाब उपलब्धियाँ भी हैं, जिनमें यूपी बोर्ड को सीबीएसई से संबद्ध करना शामिल है।
Sambhal News: शहर के सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय को नया नेतृत्व मिल गया है। शिक्षा के क्षेत्र में लंबे अनुभव और उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले अखिलेश कुमार शर्मा ने विद्यालय के नए प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने विद्यालय में उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण तैयार करने तथा बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि इससे पूर्व वे विद्या भारती के पूर्णतः आवासीय विद्यालय पार्वती प्रेमा जगती सरस्वती विहार, नैनीताल में शैक्षणिक प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी प्रधानाचार्य के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया।
मुजफ्फरनगर में उन्होंने यूपी बोर्ड विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध कराया। 2004 से संचालित विद्यालय में वर्ष 2025 में जिले की सर्वश्रेष्ठ प्राइमरी विंग की स्थापना कराई। मुजफ्फरनगर में विद्या भारती के विद्यालयों की सर्वश्रेष्ठ शूटिंग रेंज स्थापित करने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। उनके नेतृत्व में गत वर्ष विद्यालय के चार छात्र-छात्राओं ने जिले की प्रवीणता सूची में स्थान हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। नवनियुक्त प्रधानाचार्य ने कहा कि उनका उद्देश्य सरस्वती विद्या मंदिर को शैक्षिक गुणवत्ता, अनुशासन और संस्कारों का उत्कृष्ट केंद्र बनाना है। इसके लिए आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और गुणवत्तापूर्ण परीक्षा परिणामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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