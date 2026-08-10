Sambhal News: जर्जर हाई वोल्टेज पोल गिरा, नरोरा बैराज पुलिस चौकी पर टला बड़ा हादसा
Sambhal News: गुन्नौर क्षेत्र के नरोरा बैराज पुलिस चौकी पर एक बड़ा हादसा टल गया जब जर्जर हाई वोल्टेज बिजली का पोल चौकी की छत पर गिर गया। शुक्र है कि कोई इसके चपेट में नहीं आया। चौकी प्रभारी ने पहले ही इस स्थिति की शिकायत बिजली विभाग को की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
Sambhal News: गुन्नौर क्षेत्र स्थित नरोरा बैराज पुलिस चौकी पर सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। काफी समय से जर्जर हालत में खड़ा हाई वोल्टेज बिजली का पोल अचानक भरभराकर पुलिस चौकी की छत पर गिर पड़ा। संयोगवश घटना के समय कोई इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे जनहानि टल गई। बताया गया कि चौकी प्रभारी ने पोल की जर्जर स्थिति को देखते हुए पहले ही बिजली विभाग को मौखिक रूप से अवगत कराया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि खंभा कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
सोमवार को हाई वोल्टेज लाइन का जर्जर पोल अचानक उखड़कर सीधे पुलिस चौकी की छत पर जा गिरा। खंभा गिरते ही तेज आवाज हुई, जिससे चौकी परिसर में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि पोल चौकी परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों या फरियादियों पर नहीं गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद स्थानीय पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि समय रहते जर्जर पोल को बदल दिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। स्थानीय लोगों ने विभाग से क्षेत्र में जर्जर बिजली पोलों का सर्वे कर उन्हें तत्काल बदलने की मांग की है। एक्सईएन अजय शुक्ला ने बताया कि टावर वाला पोल हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। यह ट्रांसमिशन संभल के अंतर्गत आता है। यह लाइन बहुत पुरानी है। जिसमें सप्लाई नहीं चलती है। पूर्व में भी कई खंभे टूटकर गिर चुके हैं।
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