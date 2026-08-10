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Sambhal News: बारिश में खुले नाले बनेंगे मुसीबत नहीं, पालिका ने कसी कमर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: हुसैनी रोड और भूरेशाह रोड पर नालों पर स्लैब का काम शुरू, अन्य स्थानों पर बांस-बल्लियों से बैरिकेडिंग

Sambhal News: बारिश में खुले नाले बनेंगे मुसीबत नहीं, पालिका ने कसी कमर

Sambhal News: बारिश के मौसम में खुले नालों में गिरने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए नगर पालिका ने कमर कस ली है। शहर में खुले नालों को चिह्नित कर उन्हें सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। हुसैनी रोड और भूरेशाह रोड पर नालों को स्लैब से ढकने का काम शुरू हो चुका है, जबकि अन्य स्थानों पर फिलहाल बांस-बल्लियों से बैरिकेडिंग कराई जा रही है। पालिका के अनुसार मुरादाबाद रोड, कटरा मूसा खां, हुसैनी रोड, सिल्वेजना हॉस्पिटल रोड और भूरेशाह रोड पर कई जगह नाले खुले हैं। बारिश में पानी भरने के बाद इनका पता नहीं चलता, जिससे बच्चों और राहगीरों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है।

पालिका की पहल से हादसों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए पालिका ने शिवभक्तों की सुविधा के लिए भी इंतजाम किए हैं। सूर्यकुंड मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग कराई गई है, जिससे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को आवागमन में सहूलियत होगी। वहीं पक्के बाग स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर पर शिवभक्तों के लिए शीतल पेयजल की प्याऊ लगाई गई है।

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