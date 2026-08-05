Sambhal News: ट्रांसफार्मर के चारों तरफ भरा पानी, हजारों जान खतरें में

Sambhal News: बारिश का मौसम शुरू होने से पहले नगर पालिका ने जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए थे। लेकिन बारिश ने शहर के नालों की स्थिति को उजागर किया। जलभराव से वाहनों और नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने स्थायी समाधान की मांग की है।

Sambhal News: बारिश का मौसम शुरू होने से पहले नगर पालिका ने शहर के नालों की तलीझाड़ सफाई पर लाखों रुपये खर्च करने और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे किए थे। लेकिन बुधवार को हुई कुछ देर की झमाझम बारिश ने इन दावों की पोल खोलकर रख दी। हल्की अवधि की बारिश में ही नाले उफन पड़े। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और लोगों को जलभराव के बीच आवागमन के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे खराब हालात हयातनगर क्षेत्र में देखने को मिले।

जलभराव के कारण बहजोई मार्ग पर नाला ओवरफ्लो होने से सड़क पर पानी भर गया। जबकि मुख्य मार्ग से मंदिर जाने वाले रास्ते पर करीब एक फुट तक पानी जमा हो गया। बाइक सवारों, पैदल राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन लड़खड़ाते नजर आए और कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा। चिंता की सबसे बड़ी वजह सड़क किनारे रखे विद्युत ट्रांसफार्मर के चारों ओर भरा पानी रहा। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के आसपास हजारों की आबादी रहती है। यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण पानी में करंट उतर गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद नगर पालिका और संबंधित विभाग की ओर से न तो जलनिकासी की व्यवस्था की गई और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम दिखाई दिए। उधर रुकुनुद्दीन सराय के मुख्य मार्ग पर भी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते नालों की प्रभावी सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था की गई होती तो पहली ही बारिश में शहर की यह तस्वीर सामने नहीं आती। लोगों ने नगर पालिका से दावों के बजाय जमीनी स्तर पर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है।

स्थायी समाधान की आवश्यकता एक्सईएन रधुनाथ तित्तल ने बताया कि ट्रांसफार्मर चबुतरे पर रखे हुए हैं। अगर टीएफ को पालिका हटवाना चाहती है तो जगह चिन्हित करके दे और स्टीमेंट का पैसा विभाग को दे तो टीएफ को हटा दिया जाएगा।

कई वर्षों से बनी हुई है जलभराव की समस्या

संभल। हयातनगर क्षेत्र में जलनिकासी की समस्या वर्षों से लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। हर साल बारिश का मौसम शुरू होते ही क्षेत्र की सड़कें और गलियां जलमग्न हो जाती हैं। जिससे आमजन का आवागमन प्रभावित होता है। लोगों का कहना है कि कई वर्षों से यह समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ती है। पानी के बीच रखे दो ट्रांसफार्मर से लोगों की जान को सबसे अधिक खतरा बना हुआ है। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है।