Sambhal News: पातालेश्वर महादेव में उमड़ा आस्था का सैलाब, 35 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Sambhal News: श्रावण मास के दूसरे सोमवार को संभल स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में 35 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा की। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के इंतजाम किए। मंदिर की प्राचीनता और स्वयंभू शिवलिंग से जुड़ी मान्यता श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं।

Sambhal News: श्रावण मास के दूसरे सोमवार को संभल स्थित ऐतिहासिक पातालेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही कांवड़ियों और शिवभक्तों की लंबी कतारें मंदिर परिसर में लगी रहीं। प्रशासन के अनुसार दिनभर में 35 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। पहले सोमवार की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए। मंदिर मार्ग पर बैरिकेडिंग कर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया तथा रूट डायवर्जन लागू किया गया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेटों और पुलिस बल की तैनाती की गई। मंदिर परिसर में अस्थायी चिकित्सा शिविर, पेयजल की व्यवस्था और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

स्वयंभू शिवलिंग से जुड़ी है प्राचीन मान्यता स्थानीय परंपराओं के अनुसार पातालेश्वर महादेव मंदिर करीब 800 वर्ष पुराना है। मान्यता है कि एक चरवाहे की गाय प्रतिदिन एक स्थान पर स्वतः दूध अर्पित करती थी। खुदाई के दौरान वहीं से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। बताया जाता है कि यह स्थल लंबे समय तक संतों और तपस्वियों की साधना का केंद्र रहा। मंदिर की प्राचीन लखौरी ईंटें इसकी ऐतिहासिकता की गवाही देती हैं।

शिवलिंग की गहराई को लेकर प्रचलित है लोकमान्यता स्थानीय मान्यता के अनुसार इस स्वयंभू शिवलिंग की गहराई का अंतिम छोर आज तक ज्ञात नहीं हो सका है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि लगातार पांच सोमवार जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। हालांकि यह धार्मिक आस्था और लोकविश्वास का विषय है।

68 पौराणिक तीर्थों के क्षेत्रीय सर्किट में शामिल उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की क्षेत्रीय योजना के तहत संभल के 68 पौराणिक तीर्थों को जोड़ने वाले सर्किट में पातालेश्वर महादेव मंदिर को प्रमुख स्थान दिया गया है। नागर शैली में निर्मित इस मंदिर का ऊंचा शिखर और नीचे की ओर स्थित गर्भगृह इसकी विशेष पहचान है। समय-समय पर स्थानीय समाजसेवियों और मंदिर ट्रस्ट द्वारा इसका जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कराया जाता रहा है।