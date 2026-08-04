Sambhal News: मायके आई विवाहिता लापता, युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप
Sambhal News: एक विवाहिता 2 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मायके से लापता हो गई। परिजनों ने बबराला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एक युवक पर शादी का झांसा देकर विवाहिता को लेकर जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Sambhal News: मायके आई एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बबराला थाने में तहरीर देकर क्षेत्र के एक युवक पर शादी का झांसा देकर विवाहिता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। तहरीर के अनुसार, विवाहिता 2 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे घर से लापता हुई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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