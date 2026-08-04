Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sambhal News: मायके आई विवाहिता लापता, युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
Follow us on Google News
share

Sambhal News: एक विवाहिता 2 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मायके से लापता हो गई। परिजनों ने बबराला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एक युवक पर शादी का झांसा देकर विवाहिता को लेकर जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Sambhal News: मायके आई विवाहिता लापता, युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

Sambhal News: मायके आई एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बबराला थाने में तहरीर देकर क्षेत्र के एक युवक पर शादी का झांसा देकर विवाहिता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। तहरीर के अनुसार, विवाहिता 2 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे घर से लापता हुई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sambhal News Complaint Sambhal Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।