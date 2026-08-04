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Sambhal News: सिरसी में बहत्तर शहीदों के चेहल्लुम पर निकाले गए जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: नगर पंचायत क्षेत्र में मंगलवार को ईमाम बारगाहों से दो बड़े जुलूस गमगीन माहौल में निकाले गए। अजीब अदब और एहतराम के साथ जलते हुए अंगारों पर चलते हुए अज़ादारों ने मातम किया। मौलाना हसीन अख्तर ने मजलिस में हजरत जैनब की याद में प्रवचन दिया। कर्बला के शहीदों की याद में यह आयोजन किया गया।

Sambhal News: सिरसी में बहत्तर शहीदों के चेहल्लुम पर निकाले गए जुलूस

Sambhal News: नगर पंचायत क्षेत्र के बड़े ईमाम बारगाह और ईमाम बारगाह शर्की सादात से मंगलवार की शाम चार बजे दो बड़े जुलूस बड़े ही अदब व एहतराम से गमगीन माहौल में निकाले गए। जिसमें छुरियों का मातम और जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलकर अज़ादारों ने आग का मातम किया। जंजीरी मातम ईमाम बारगाह मोहल्ला शर्की के सामने और आग का मातम मस्जिद सादात के सामने अलमदार हजरात मोहल्ला शर्की सादात की ओर से किया गया। अज़ाखानों और ईमाम बारगाहों में देर रात्रि और दूसरे समस्त दिन कर्बला के शहीदों की याद में मजलिसे आयोजित की गई। शिया जामा मस्जिद के पेश नमाज़ मौलाना हसीन अख्तर ने मजलिस को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन हजरत ईमाम हुसैन अलैहे की बहन शहजादी हज़रत जैनब सलामुल्ला अलैहा यजीद की क़ैद से रिहा होकर कर्बला आईं थी।

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उनके साथ शहरबानो, उम्में कुलसुम, उम्मे फ़रवा, ईमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, ईमाम बाकिर अलैहिस्सलाम आदि ईमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परिवार के सदस्यों ने कर्बला में आकर चेहल्लुम किया था। उसी की याद में ये मजलिसे और जुलूस आयोजित किए जाते हैं। चौदह सौ साल से लेकर आज तक यह ग़म आज भी ताजा बना हुआ है। निकाले गए जुलूस निर्धारित रास्तों से होते हुए कर्बला गरबी और कर्बला शर्की सादात में जाकर समाप्त हुए।

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