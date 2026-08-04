Sambhal News: सिरसी में बहत्तर शहीदों के चेहल्लुम पर निकाले गए जुलूस

Sambhal News: नगर पंचायत क्षेत्र के बड़े ईमाम बारगाह और ईमाम बारगाह शर्की सादात से मंगलवार की शाम चार बजे दो बड़े जुलूस बड़े ही अदब व एहतराम से गमगीन माहौल में निकाले गए। जिसमें छुरियों का मातम और जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलकर अज़ादारों ने आग का मातम किया। जंजीरी मातम ईमाम बारगाह मोहल्ला शर्की के सामने और आग का मातम मस्जिद सादात के सामने अलमदार हजरात मोहल्ला शर्की सादात की ओर से किया गया। अज़ाखानों और ईमाम बारगाहों में देर रात्रि और दूसरे समस्त दिन कर्बला के शहीदों की याद में मजलिसे आयोजित की गई। शिया जामा मस्जिद के पेश नमाज़ मौलाना हसीन अख्तर ने मजलिस को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन हजरत ईमाम हुसैन अलैहे की बहन शहजादी हज़रत जैनब सलामुल्ला अलैहा यजीद की क़ैद से रिहा होकर कर्बला आईं थी।