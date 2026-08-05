Sambhal News: रेलवे ट्रैक किनारे बेहोशी की हालत में मिले युवक की मौत, जहर देकर हत्या का आरोप

Sambhal News: बनियाठेर थाना क्षेत्र के गांव मझावली निवासी एक युवक की रेलवे ट्रैक के किनारे बेहोशी की हालत में मिलने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव मझावली निवासी गिर्राज पुरी (32) पुत्र नन्नू पुरी मंगलवार सुबह करीब आठ बजे खेत पर काम करने की बात कहकर घर से निकले थे। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।

दोपहर करीब 1:30 बजे गिर्राज चन्दौसी-अलीगढ़ रेलवे लाइन पर राधास्वामी सत्संग भवन के पीछे ट्रैक के किनारे बेहोशी की हालत में पड़े मिले। परिजन उन्हें तत्काल सीता रोड स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका और बुधवार दोपहर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता नन्नू पुरी का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। उनका कहना है कि इसी रंजिश के चलते गिर्राज को जहर देकर हत्या की गई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना पर बनियाठेर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया कि युवक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।