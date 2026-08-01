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Sambhal News: रोड नहीं तो वोट नहीं, विरोध के बाद भी नहीं बदली करेली रोड की तस्वीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: नगर के करेली रोड पर एक महीने पहले स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर विरोध किया था। आश्वासन के बाद फ्लेक्सी हटा दी गई थी, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। सड़क की खराब स्थिति के चलते राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग फिर से आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।

Sambhal News: रोड नहीं तो वोट नहीं, विरोध के बाद भी नहीं बदली करेली रोड की तस्वीर

Sambhal News: नगर के करेली रोड पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक माह पहले स्थानीय लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं की फ्लेक्सी लगाकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया था। प्रदर्शन के बाद मिले आश्वासन पर लोगों ने फ्लेक्सी हटा ली थी लेकिन एक माह बीतने के बावजूद सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण रोजाना राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दौरान सड़क पर जलभराव और कीचड़ से हालात और खराब हो गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है।क्षेत्रवासियों

का आरोप है कि विरोध और आश्वासन के बावजूद जनप्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन तेज करेंगे और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे।

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