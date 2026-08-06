Sambhal News: सुबह की बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के चेहरे खिले
Sambhal News: संभल में गुरुवार सुबह से हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाएं चलने पर बाजारों में रौनक दिखी। किसान बारिश की उम्मीद कर रहे हैं जिससे धान की फसल को लाभ होगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दिनों में और बारिश की संभावना है।
Sambhal News: संभल। जनपद में गुरुवार सुबह से शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी और आसमान में छाई काली घटाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली, जिससे सुबह का मौसम सुहावना हो गया। ठंडी हवाएं चलने से बाजारों और सड़कों पर भी लोगों के चेहरों पर राहत दिखाई दी। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान झमाझम बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश होती है तो धान की फसल को भरपूर लाभ मिलेगा और सिंचाई की चिंता काफी हद तक दूर हो जाएगी।
हल्की बारिश के दौरान स्कूली बच्चे छाते लेकर स्कूल पहुंचे, जिससे सुबह का नजारा भी आकर्षक नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।
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