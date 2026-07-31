Sambhal News: पंवासा सीएचसी में नेत्र चिकित्सक नहीं, प्राइवेट में इलाज कराने को मरीज मजबूर

Sambhal News: जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों की तैनाती की गई है, लेकिन पंवासा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नेत्र चिकित्सक की अनुपस्थिति से मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। 200 से 300 मरीज रोज आते हैं, लेकिन चिकित्सकीय सलाह के लिए उन्हें निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है।

Sambhal News: जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में चिकित्सकों की तैनाती की गई है, लेकिन पंवासा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर लंबे समय से नेत्र चिकित्सक की तैनाती नहीं होने से क्षेत्र के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों से संबंधित जांच और उपचार के लिए लोगों को 10 से 15 किलोमीटर दूर संभल, बहजोई अथवा निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सामान्य नेत्र परीक्षण से लेकर उपचार तक की सुविधा सीएचसी पर उपलब्ध न होने के कारण गरीब मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में इलाज कराने की मजबूरी के चलते कई मरीज समय पर उपचार भी नहीं करा पा रहे हैं।

रोजाना 200 से 300 मरीज पहुंचते हैं सीएचसी पंवासा सीएचसी पर प्रतिदिन करीब 200 से 300 मरीज विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए पहुंचते हैं। हालांकि यहां ऑप्टोमेट्रिस्ट जयवीर सिंह तैनात हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की जांच के लिए लगी रहती है। ऐसे में सीएचसी पर आने वाले नेत्र रोगियों को विशेषज्ञ परामर्श नहीं मिल पाता।

गर्मी में बढ़ीं आंखों की समस्याएं इन दिनों गर्मी और धूल के कारण आंखों में संक्रमण, एलर्जी और जलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे समय में नेत्र चिकित्सक की अनुपलब्धता मरीजों की परेशानी को और बढ़ा रही है। कई मरीजों का कहना है कि केवल सलाह लेने के लिए भी उन्हें निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने शासन एवं स्वास्थ्य विभाग से पंवासा सीएचसी पर शीघ्र नेत्र चिकित्सक की तैनाती की मांग की है, ताकि क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर नेत्र चिकित्सा सुविधा मिल सके。

हमारे यहां नेत्र चिकित्सक की तैनाती नहीं है। आपिटॉमिस्ट कर्मचारी जयवीर सिंह की ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्र में आरबीएस टीम में लगी हुई है। टाइम से आने पर मरीजों को देखते हैं।

- डॉ मनोज कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, पंवासा