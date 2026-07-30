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Sambhal News: अचेत मिला युवक, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: नगर के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित मार्केट में बुधवार दोपहर एक युवक अचेत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहु

Sambhal News: अचेत मिला युवक, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

Sambhal News: नगर के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित मार्केट में बुधवार दोपहर एक युवक अचेत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची एंबुलेंस युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब 12 बजे रेलवे स्टेशन के पास मार्केट में एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई और तत्काल डायल 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस कर्मियों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर पहुंचाया, लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलने पर बबराला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। एसएसआई देवेंद्र कुमार ने बताया कि फिलहाल शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान होने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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