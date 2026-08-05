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Sambhal News: 15 अगस्त तक ग्राम पंचायतों को देना होगा विकास का ब्लूप्रिंट, ऑनलाइन बनेगी गांवों की तस्वीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में ऑनलाइन प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। जिले की 670 ग्राम पंचायतों

Sambhal News: 15 अगस्त तक ग्राम पंचायतों को देना होगा विकास का ब्लूप्रिंट, ऑनलाइन बनेगी गांवों की तस्वीर

Sambhal News: जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में ऑनलाइन प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। जिले की 670 ग्राम पंचायतों में से अब तक 106 ग्राम पंचायतों ने अपनी विकास कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड कर दी है। शेष सभी ग्राम पंचायतों को 15 अगस्त तक कार्ययोजना ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्ययोजना में गांवों की जरूरतों के अनुसार सड़क निर्माण, नाली, इंटरलॉकिंग, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन सहित अन्य विकास कार्य शामिल किए जा रहे हैं। पोर्टल पर अपलोड होने के बाद इन प्रस्तावों का परीक्षण और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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इसके बाद चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू होंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से विकास योजनाओं की निगरानी आसान होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जा सकेगा।

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