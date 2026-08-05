Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sambhal News: सिक्कों से दमकेगी भगवान कुबेर की झांकी, स्टेशनरी से बनेगा महाबली हनुमान का विराट स्वरूप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
Follow us on Google News
share

Sambhal News: उत्तर भारत के प्रसिद्ध गणेश मेले की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस वर्ष 12 सितंबर से शुरू होने वाले 66वें गणेश मेले का सब

Sambhal News: सिक्कों से दमकेगी भगवान कुबेर की झांकी, स्टेशनरी से बनेगा महाबली हनुमान का विराट स्वरूप

Sambhal News: उत्तर भारत के प्रसिद्ध गणेश मेले की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस वर्ष 12 सितंबर से शुरू होने वाले 66वें गणेश मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 14 सितंबर को निकलने वाली भव्य रथयात्रा होगी। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं को ऐसी स्वचालित झांकियां देखने को मिलेंगी, जो अपनी कलात्मकता, संदेश और भव्यता से सभी को मंत्रमुग्ध कर देंगी। इस बार रथयात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान कुबेर की 16 फीट ऊंची स्वचालित झांकी होगी। इस झांकी की खासियत इसका अनूठा श्रृंगार है। पूरी झांकी को एक रुपये से लेकर दस रुपये तक के असली सिक्कों से सजाया जाएगा, जबकि भगवान कुबेर के मुखमंडल को 100 रुपये और 10 हजार रुपये के दुर्लभ स्मारक सिक्कों से अलंकृत किया जाएगा।

रोशनी के बीच जब यह झांकी आगे बढ़ेगी तो श्रद्धालुओं को अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। गणेश परिषद के रथयात्रा सचिव ललित किशोर गुप्ता ने बताया कि भगवान कुबेर की इस अनोखी झांकी को व्यापारी दीपक वार्ष्णेय के निर्देशन में तैयार किया जा रहा है। उनके साथ 10 से 12 युवाओं की टीम दिन-रात मेहनत कर रही है। उन्होंने बताया कि झांकी में करीब 2.10 लाख रुपये मूल्य के सिक्कों का इस्तेमाल होगा। फिलहाल इसका मुख्य ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद सिक्कों से सजाने का कार्य शुरू होगा। रथयात्रा में इस बार महाबली हनुमान की 16 फीट ऊंची स्वचालित झांकी भी लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। खास बात यह है कि इसे पूरी तरह स्टेशनरी के सामान से तैयार किया जा रहा है। रबर, पेंसिल, कटर, कील, कलर पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री से निर्मित यह झांकी केवल कला का प्रदर्शन नहीं होगी, बल्कि शिक्षा के महत्व का संदेश भी देगी। इस झांकी का निर्माण व्यापारी अक्षय वार्ष्णेय और उनकी टीम कर रही है। आयोजकों का कहना है कि हर वर्ष रथयात्रा में कुछ नया प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं को आस्था के साथ नई कलात्मक झलक भी देखने को मिले। यही कारण है कि चन्दौसी की गणेश रथयात्रा उत्तर भारत में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। 12 सितंबर से शुरू होने वाले मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। हालांकि मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 14 सितंबर को निकलने वाली भगवान गणेश की भव्य रथयात्रा रहेगी। गणेश मेला परिषद की रथयात्रा देखने के लिए हर वर्ष मुरादाबाद, बदायूं, अलीगढ़ सहित कई जिलों से लाखों श्रद्धालु चन्दौसी पहुंचते हैं। स्वचालित झांकियों की भव्यता और धार्मिक आस्था के कारण रथयात्रा के दिन पूरा शहर श्रद्धालुओं से भर जाता है। भीड़ को देखते हुए पुलिस को व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था करनी पड़ती है। आस्था, कला और सामाजिक संदेश का अद्भुत संगम बनने जा रहा इस वर्ष का गणेश मेला एक बार फिर चन्दौसी की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sambhal News Sambhal Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।