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Sambhal News: नगर पालिका संभल में अनियमितताओं की जांच शुरू, डीएम की गठित समिति ने खंगाले रिकॉर्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: नगर पालिका परिषद संभल में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर गठित जांच समिति ने नगर पालिका में डॉक्यूमेंट्स की जांच की और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। शिकायत में सेवानिवृत्त लेखाकार की नियम विरुद्ध पुनर्नियुक्ति समेत अन्य बिंदु शामिल हैं।

Sambhal News: नगर पालिका संभल में अनियमितताओं की जांच शुरू, डीएम की गठित समिति ने खंगाले रिकॉर्ड

Sambhal News: नगर पालिका परिषद संभल में कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के आदेश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने सोमवार को नगर पालिका पहुंचकर कई घंटे तक अभिलेखों की पड़ताल की और कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई। दरअसल, 3 अगस्त को वार्ड-8 की सभासद चंचल गुप्ता सहित अन्य सभासदों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर पालिका अध्यक्ष पर सेवानिवृत्त लेखाकार इरशाद हुसैन को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियम विरुद्ध दोबारा नियुक्त करने, भुगतान कराने तथा वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं करने सहित पांच बिंदुओं पर शिकायत की थी।

शिकायत को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर सात दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में सोमवार को समिति के सदस्य वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीण कुमार और डिप्टी कलेक्टर नीरज द्विवेदी नगर पालिका पहुंचे। अधिकारियों ने संबंधित फाइलों, भुगतान अभिलेखों, नियुक्ति संबंधी रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की विस्तार से जांच की। जांच के दौरान पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों से भी आवश्यक जानकारी ली गई। जांच के दौरान एक अन्य मामला भी समिति के सामने आया। हातिम सराय में तैनात सफाई कर्मचारी विनोद कुमार द्वारा पदोन्नति न दिए जाने के मामले में न्यायालय की शरण लेने के प्रकरण की भी समीक्षा की गई। समिति ने प्रमोशन से जुड़े अभिलेख भी तलब कर उनकी जांच की। वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि कर्मचारियों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज नगर पालिका से प्राप्त कर लिए गए हैं। सभी अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

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