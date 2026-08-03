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Sambhal News: हर-हर महादेव'' से गूंजा संभल, सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब शिवालयों की ओर उमड़ पड़ा। सभी प्रमुख मंदिरों में 'हर-हर महादेव' के जयघोष गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने गंगाजल से शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस और ड्रोन निगरानी शामिल है।

Sambhal News: हर-हर महादेव'' से गूंजा संभल, सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Sambhal News: सावन के पहले सोमवार पर जिलेभर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही शिवभक्तों का सैलाब शिवालयों की ओर उमड़ पड़ा। जनपद के आठ प्रमुख शिवालयों समेत सभी छोटे-बड़े शिव मंदिर ''हर-हर महादेव'' और ''बम-बम भोले'' के जयघोष से गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार और अन्य गंगा घाटों से लाए गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। संभल के सूर्यकुंड और पातालेश्वर महादेव मंदिर सहित बहजोई के सादात वाड़ी शिव मंदिर समेत जिले के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाओं, युवाओं और कांवड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

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मंदिरों में भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना का दौर दिनभर चलता रहा।श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रमुख मंदिरों पर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। वहीं, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सकें।

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