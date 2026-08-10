Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sambhal News: गणेशपुर में फिर महिला को सांप ने डसा, ग्रामीणों में दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
Follow us on Google News
share

Sambhal News: - बच्चों के साथ गली में घूम रही थी महिला, हालत बिगड़ने पर सीएचसी में कराया भर्ती न विभाग ने लगाए थे जागरूकता पोस्टर चन्दौसी, संवाददाता। तहसील क्षेत्र

Sambhal News: गणेशपुर में फिर महिला को सांप ने डसा, ग्रामीणों में दहशत

Sambhal News: तहसील क्षेत्र के गणेशपुर गांव में सर्पदंश की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक सप्ताह के भीतर मासूम समेत कई लोगों को सांप डस चुका है। इनमें एक मासूम की उपचार के दौरान मौत भी हो गई थी। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रविवार सुबह बच्चों के साथ गली में घूम रही एक महिला को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी वाहन से चन्दौसी सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गणेशपुर गांव निवासी राजू की पत्नी पूजा शनिवार को अपने मायके आई थी।

रविवार सुबह करीब आठ बजे वह अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ गली में घूम रही थी। इसी दौरान अचानक सांप ने उसके बाएं पैर में डस लिया। करीब एक घंटे बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन आनन-फानन में उसे चन्दौसी सीएचसी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भर्ती कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव में सात वर्षीय सुनहरी पुत्री विनोद कुमार को सांप ने डस लिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसी दिन उसकी चाची के पैर में भी सांप ने डस लिया था। जिनका उपचार मेरठ में कराया गया। इसके दो दिन बाद चारपाई पर सोते समय मृतका के चाचा प्रमोद के हाथ में भी सांप ने डस लिया था। परिजन उन्हें बदायूं मेडिकल कॉलेज ले गए थे। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची थी। टीम ने ग्रामीणों को सर्पदंश से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर भी चस्पा कराए थे। इसके बावजूद लगातार सामने आ रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने गांव में सर्पदंश की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sambhal News Sambhal Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।