Sambhal News: गणेशपुर में फिर महिला को सांप ने डसा, ग्रामीणों में दहशत

Sambhal News: तहसील क्षेत्र के गणेशपुर गांव में सर्पदंश की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक सप्ताह के भीतर मासूम समेत कई लोगों को सांप डस चुका है। इनमें एक मासूम की उपचार के दौरान मौत भी हो गई थी। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रविवार सुबह बच्चों के साथ गली में घूम रही एक महिला को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी वाहन से चन्दौसी सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गणेशपुर गांव निवासी राजू की पत्नी पूजा शनिवार को अपने मायके आई थी।

रविवार सुबह करीब आठ बजे वह अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ गली में घूम रही थी। इसी दौरान अचानक सांप ने उसके बाएं पैर में डस लिया। करीब एक घंटे बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन आनन-फानन में उसे चन्दौसी सीएचसी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भर्ती कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव में सात वर्षीय सुनहरी पुत्री विनोद कुमार को सांप ने डस लिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसी दिन उसकी चाची के पैर में भी सांप ने डस लिया था। जिनका उपचार मेरठ में कराया गया। इसके दो दिन बाद चारपाई पर सोते समय मृतका के चाचा प्रमोद के हाथ में भी सांप ने डस लिया था। परिजन उन्हें बदायूं मेडिकल कॉलेज ले गए थे। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची थी। टीम ने ग्रामीणों को सर्पदंश से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर भी चस्पा कराए थे। इसके बावजूद लगातार सामने आ रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने गांव में सर्पदंश की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है।