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Sambhal News: कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: शहर के सीता रोड स्थित गीता सत्संग भवन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। कथा वाचक प्रशांत कुमार मिश्र ने भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। आयोजक आचार्य सत्य प्रकाश पाठक ने सभी को कथा में शामिल होने की अपील की।

Sambhal News: कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा शुरू

Sambhal News: शहर के सीता रोड स्थित गीता सत्संग भवन में सोमवार से सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भक्ति भाव के साथ शोभायात्रा निकाली। कथा के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथा श्रवण किया। कथा वाचक प्रशांत कुमार मिश्र ने बताया कि श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण अनेक जन्मों के पुण्यों के उदय से प्राप्त होता है। भागवत भगवान श्रीकृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। जिसके श्रवण से मनुष्य के जीवन के दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट दूर होते हैं तथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की भावना जागृत होती है।

उन्होंने धुंधकारी और गोकर्ण के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि वर्तमान समय में मनुष्य सांसारिक मोह में उलझकर अपने वास्तविक धर्म और कर्तव्यों से दूर होता जा रहा है। भागवत कथा जीवन को सही दिशा देने और आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का माध्यम है। मुख्य आयोजक आचार्य सत्य प्रकाश पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप मूल भागवत महापुराण की कथा का आयोजन दुर्लभ होता जा रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से पूरे परिवार के साथ कथा में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर मुख्य यजमान दिवाकर पाठक, अनुपम शर्मा, मनोज कुमार, सत्यवीर सिंह, सुधांशु उपाध्याय, हर्ष शर्मा, रविंद्र शर्मा, नीरज शर्मा, जगदेव शर्मा आदि मौजूद रहे।

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