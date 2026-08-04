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Sambhal News: निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, बी-पैक्स सचिव पर गिरी निलंबन की गाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के आदेश पर बी-पैक्स गुन्नौर दौलत खां के सचिव गिरिराज सिंह को निलंबित किया गया है। 29 जुलाई को उप कृषि निदेशक के निरीक्षण में अनियमितताएं पाई गई थीं। सहायक आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं और नए सचिव का अतिरिक्त प्रभार हरीशंकर को सौंपा गया है।

Sambhal News: निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, बी-पैक्स सचिव पर गिरी निलंबन की गाज

Sambhal News: सहकारी समितियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देश पर बी-पैक्स गुन्नौर दौलत खां के कैडर सचिव गिरिराज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 29 जुलाई को उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी के निरीक्षण में विभागीय निर्देशों की अवहेलना और दायित्वों के निर्वहन में अनियमितताएं सामने आई थीं। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता ज्ञान प्रकाश सिंह ने कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अपर जिला सहकारी अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया है, जबकि हरीशंकर को अस्थायी रूप से सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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