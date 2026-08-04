Sambhal News: प्रशासन ने हटवाया नरौली मऊ अस्सू मार्ग से अवैध कब्जा
Sambhal News: शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान, ग्रामीणों ने अवैध कब्जे की शिकायत की थी। मंगलवार को, प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में 650 मीटर लंबे अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया। नायब तहसीलदार सत्येंद्र चाहर के अनुसार, कार्रवाई के बाद मार्ग को सुचारु किया गया।
Sambhal News: तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान में की गई शिकायत पर प्रशासन ने मंगलवार को कस्बा नरौली स्थित मऊ अस्सू मार्ग को कब्जामुक्त कराया। इस दौरान काफी संख्या में प्रशासन, पुलिस के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। तहसील क्षेत्र के कस्बा नरौली मऊ अस्सू मार्ग पर प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में 650 मीटर लंबे अवैध कब्जे को मंगलवार को कब्जा मुक्त कराया। राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश के बाद बुलडोजर की सहायता से मार्ग को कब्जा हटवाकर आवागमन के लिए सुचारु करा दिया। नायब तहसीलदार सत्येंद्र चाहर ने बताया कि शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में ग्रामीण ने मार्ग पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी।
जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए रास्ते को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस दौरान थाना बनियाठेर पुलिस, लेखपाल राजीव शर्मा और काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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