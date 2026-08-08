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Sambhal News: सौंधन में तालाब पाटकर अवैध कब्जे का आरोप, शिकायतकर्ता की जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: गाटा क व ख के हेरफेर में हो रहा अवैध निर्माण। सौंधन, संवाददाता। कैला

Sambhal News: सौंधन में तालाब पाटकर अवैध कब्जे का आरोप, शिकायतकर्ता की जांच की मांग

Sambhal News: कैला देवी थाना क्षेत्र के सौंधन मोहम्मदपुर गांव में सैकड़ो वर्ष पुराने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्रामीण विजेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता विजेंद्र सिंह के अनुसार, सौंधन मोहम्मदपुर गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित गाटा संख्या 1189 बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। इसी से संबंधित गाटा संख्या 1183 में लगभग 9 बीघा भूमि तालाब के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। जो सेकंडों वर्ष पुराने तालाब के रूप में वर्तमान पूरी भूमि तालाब के रूप में मौजूद है।आरोप

है कि गांव के ही चरन सिंह व तुलाराम तथा अन्य लोगों द्वारा तालाब को पाटकर उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है। कि इस मामले की शिकायत उन्होंने जनसुनवाई (आईजीआरएस) पोर्टल और उप जिलाधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी दर्ज कराई। लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया। शिकायत करता ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम खंड के में दर्ज हैं, जबकि खंड ख में भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर रहे हैं। यह तालाब मुख्य मार्ग से सटी भूमि करोड़ों रुपये मूल्य की है,शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

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