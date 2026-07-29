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Sambhal News: घर में घुसकर मारपीट मामले में रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News: रिठाली गांव के जोनी ने अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर दिनेश और उसके परिवार ने जोनी के घर पर हमला किया, जिसमें जोनी की पत्नी सावित्री और भाई कुलदीप भी घायल हो गए। पुलिस ने दिनेश और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Sambhal News: घर में घुसकर मारपीट मामले में रिपोर्ट दर्ज

Sambhal News: नखासा थाना क्षेत्र के गांव रिठाली निवासी जोनी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था। जिससे चिढ़कर दिनेश व उसके परिजन रंजिश मानते हैं। आरोपी मंगलवार को लाठी-डंडा लेकर उसके घर पहुंचे और मारपीट की। इस दौरान जोनी की पत्नी सावित्री व भाई कुलदीप भी घायल हो गया। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर दिनेश, हिमांशु, दीपू, कांति और अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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